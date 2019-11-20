Госдума вновь отложила решение вопроса о полной компенсации вкладов в Сбербанке бывшего СССР

Соответствующий законопроект нижняя палата приняла сегодня в первом чтении. Выплата компенсаций приостановлена до 2023 года. Еще в 1995 году был принят закон, по которому государство гарантировало восстановление и обеспечение сохранности сбережений, которые были размещены в Сбербанки до 20 июня 1991 году. приостановка компенсаций продлевается ежегодно с 2003-го.