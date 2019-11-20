Российский Центробанк в следующем месяце будет рассматривать целесообразность снижения ключевой ставки

По словам главы финансового регулятора Эльвиры Набиуллиной, сейчас ставка, по оценке банка, находится в нейтральном диапазоне. В то же время, руководство Центробанка пока не дает дополнительных сигналов перед декабрьским заседанием совета директоров, передает агентство Интерфакс.

Международный валютный фонд, в свою очередь, считает дальнейшее снижение ключевой ставки в России обоснованным.