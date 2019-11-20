Думский комитет по законодательству порекомендовал депутатам не отменять мораторий на смертную казнь

Он советует отклонить проект постановления КПРФ, в котором коммунисты предлагают президенту Владимиру Путину рассмотреть вопрос о возвращения такой меры наказания. Документ был подготовлен в конце октября, пишет газета «Коммерсантъ». Дискуссия об отмене моратория на смертную казнь развернулась в прошлом месяце в связи с убийством в Саратове девятилетней девочки. Ряд депутатов высказались за такой шаг в отношении обвиняемых в преступлениях против детей.