Думский комитет по законодательству порекомендовал депутатам не отменять мораторий на смертную казнь

Он советует отклонить проект постановления КПРФ, в котором коммунисты предлагают президенту Владимиру Путину рассмотреть вопрос о возвращения такой меры наказания. Документ был подготовлен в конце октября, пишет газета «Коммерсантъ». Дискуссия об отмене моратория на смертную казнь развернулась в прошлом месяце в связи с убийством в Саратове девятилетней девочки. Ряд депутатов высказались за такой шаг в отношении обвиняемых в преступлениях против детей.
2019-11-20T21:01:00+03:00
2019-11-20T21:01:51+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:01, 20 ноября 2019
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