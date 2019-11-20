Детский трансплантологи Михаил Каабак подтвердил, что знает об уголовном деле в отношении него

Врач, которого в этом месяце уволили из национального медицинского исследовательского центра здоровья детей, сказал изданию РБК, что расследование ведется по статье о халатности и связано с использованием одного из препаратов во время операции. Ранее интернет-издание «Медвестник» написало со ссылкой на свои источники, что помимо единственного в России специалиста, который проводил пересадку почек грудным детям, в этом деле фигурирует его коллега Надежда Бабенко. Она также была уволена из медицинского исследовательского центра. По сведениям «Медвестника», Бабенко является свидетелем.