РФС намерен установить личности болельщиков, которые выкрикивали оскорбления в адрес капитана сборной Артема Дзюбы

Российский футбольный союз намерен установить личности болельщиков, которые выкрикивали оскорбления в адрес капитана сборной Артема Дзюбы. Инцидент произошел на матче российской команды с Сан-Марино. Встреча закончилась со счетом 5:0 в пользу россиян. Как сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев, организация сделает все, чтобы запретить нарушителям посещать игры сборной на чемпионате Европы. Речь идет о матчах, которые пройдут в С.-Петербурге.
2019-11-20T20:32:00+03:00
2019-11-20T20:32:36+03:00
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20:32, 20 ноября 2019
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