РФС намерен установить личности болельщиков, которые выкрикивали оскорбления в адрес капитана сборной Артема Дзюбы

Российский футбольный союз намерен установить личности болельщиков, которые выкрикивали оскорбления в адрес капитана сборной Артема Дзюбы. Инцидент произошел на матче российской команды с Сан-Марино. Встреча закончилась со счетом 5:0 в пользу россиян. Как сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев, организация сделает все, чтобы запретить нарушителям посещать игры сборной на чемпионате Европы. Речь идет о матчах, которые пройдут в С.-Петербурге.