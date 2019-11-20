Аукционный дом «Сотби» снял с торгов скульптуру «Пьяница» работы Бэнкси

Прежний владелец утверждает, что ее у него украли. Скульптура пародирует «Мыслителя» Огюста Родена, при этом на голову надет дорожный конус. Как пишет газета The Guardian, художник Энди Линк, который заявил права на скульптуру, готов связаться с нынешним владельцем и поделить выручку поровну. Свою часть он хочет отдать на благотворительность.