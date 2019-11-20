Аукционный дом «Сотби» снял с торгов скульптуру «Пьяница» работы Бэнкси

Прежний владелец утверждает, что ее у него украли. Скульптура пародирует «Мыслителя» Огюста Родена, при этом на голову надет дорожный конус. Как пишет газета The Guardian, художник Энди Линк, который заявил права на скульптуру, готов связаться с нынешним владельцем и поделить выручку поровну. Свою часть он хочет отдать на благотворительность.
2019-11-20T20:31:00+03:00
2019-11-20T20:33:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 20 ноября 2019
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