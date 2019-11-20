Президент Ирана Хасан Роухани объяснил повышение цен на бензин защитой интересов бедных слоев населения

Из-за такого решения правительства в респубилке с пятницы не стихают акции протеста. По меньшей мере, девять человек погибли, больше тысячи задержанных. На сегодняшнем заседании кабинета министров Роухани одобрительно отозвался о тех гражданах, которые не стали присоединяться к протестующим. Участников выступлений президент Ирана обвинил в том, что они способствовали заговору врагов его страны, передает Deutsche Welle. После начала протестов в Иране наблюдаются ограничения в работе Интернета и перебои с мобильной связью.
2019-11-20T20:30:00+03:00
2019-11-20T20:31:13+03:00
https://echo.msk.ru/news/2540829-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
20:30, 20 ноября 2019
Загрузка комментариев...