Президент Ирана Хасан Роухани объяснил повышение цен на бензин защитой интересов бедных слоев населения

Из-за такого решения правительства в респубилке с пятницы не стихают акции протеста. По меньшей мере, девять человек погибли, больше тысячи задержанных. На сегодняшнем заседании кабинета министров Роухани одобрительно отозвался о тех гражданах, которые не стали присоединяться к протестующим. Участников выступлений президент Ирана обвинил в том, что они способствовали заговору врагов его страны, передает Deutsche Welle. После начала протестов в Иране наблюдаются ограничения в работе Интернета и перебои с мобильной связью.