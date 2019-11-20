Сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье группу вербовщиков террористов

Трое подозреваемых занимались отправкой боевиков в Сирию. Группировка действовала последние пять лет, — говорят представители ФСБ. У них обнаружили поддельные паспорта и деньги. Представители спецслужбы также говорят, что у задержанных нашли исламистскую литературу. Один из подозреваемых находится в международном розыске.
2019-11-20T20:30:00+03:00
2019-11-20T20:30:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:30, 20 ноября 2019
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