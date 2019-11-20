Сотрудники ФСБ задержали в Подмосковье группу вербовщиков террористов

Трое подозреваемых занимались отправкой боевиков в Сирию. Группировка действовала последние пять лет, — говорят представители ФСБ. У них обнаружили поддельные паспорта и деньги. Представители спецслужбы также говорят, что у задержанных нашли исламистскую литературу. Один из подозреваемых находится в международном розыске.