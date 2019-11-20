Предстоящая ночь в столичном регионе может стать самой морозной с начала осени

Температура воздуха в Москве, по прогнозам Гидрометцентра, может опуститься до минус 10-ти градусов, а по области – до минус 11. при этом давление будет расти и, возможно повысится до 770-ти или даже 771 мм. рт.ст. В министерстве транспорта Московской области предупреждают, что на дорогах возможно образование наледи.