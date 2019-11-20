Стоимость газа для Молдавии значительно снизится со следующего года

за тысячу кубометров Кишинев будет платить 173 доллара вместо 235-ти, которые он платит в этом году. Это связан с изменением формулы цены контракта, сказал вице-премьер России Дмитрий Козак после российско-молдавских переговоров. По словам Козака, Молдавия также попросила у России кредит на осуществления инфраструктурных проектов.