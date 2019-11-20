К 9 годам колонии приговорен бывший сотрудник московского СИЗО № 4 Александр Ступин

Бабушкинский суд признал его виновным в вымогательстве и превышении должностных полномочий. По данным следствия, теперь уже бывший замначальника оперативного отдела СИЗО «Медведь» создал преступное сообщество, участники которого отнимали деньги и имущество у осужденных. Свою вину Ступин, как передает агентство «Москва», не признал.
2019-11-20T20:01:00+03:00
2019-11-20T20:01:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:01, 20 ноября 2019
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