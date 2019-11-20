Трансплантологи, по неподтвержденным данным, стали фигурантами уголовного дела

Трансплантологи, уволенные из Национального медицинского исследовательского центра, по неподтвержденным данным, стали фигурантами уголовного дела. Следователи возбудили его из-за применения препарата при пересадке детям почек, — пишет интернет-издание «Медвестник» со ссылкой на источник в СКР. По словам собеседника интернет-издания, профессор Михаил Кабак проходит по делу как обвиняемый, его коллега Надежда Бабенко – как свидетель. Сам Каабак сказал изданию РБК, что о существовании уголовного дела он знает, причем расследование ведется уже пять лет.