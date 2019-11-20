Председатель Альянса врачей раскритиковала попытки прекратить проведение абортов в частных клиниках Самарской области

Председатель профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева раскритиковала обращение Минздрава Самарской области к частным клиникам с просьбой отказаться от проведения абортов. От этой меры пострадают и женщины, и медработники, заявила она в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я думаю, что даже рекомендательный характер, который в нашей стране, боюсь, не будет рекомендательным, это неправильно. Надо улучшать демографию другими методами. Например, не закрывать роддома», — сказала она.

А.Васильева отметила, что, во-первых, от запрета абортов в частных клиниках пострадают женщины, а во-вторых, подобная инициатива может привести к увольнению медицинских работников.

«Принудительное запрещение абортов всегда приводит к увеличению числа абортов, которые делаются не в медицинских условиях, а кустарными способами. Это всегда приводит к увеличению женской смертности и числа гинекологических заболеваний. Женщина, которая пошла на кустарный аборт, может потерять возможность вообще иметь детей», — подчеркнула она.

При этом А.Васильева поддержала введение профилактических бесед с женщинами, желающими сделать аборт.

Министерство здравоохранения Самарской области попросило частные клиники отказаться от проведения абортов. Глава ведомства Михаил Ратманов отметил, что большинство клиник согласились. Минздрав Самарской области рассчитывает, что уже в 2020 году частные клиники в Самарской области не будут проводить аборты.