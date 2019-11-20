Сотрудники правоохранительных органов вызвали на допрос супругу директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова

Как написал Жданов в своем Инстаграме, с ней хотят поговорить по уголовному делу о неудалении фильма «Он вам не Димон». Сам Жданов является подозреваемым. Ксению Жданову вызвали на допрос в четверг. Из фильма «Он вам не Димон», где премьер-министра Дмитрия Медведева обвиняют в коррупции, по решению суда, должны удалить несколько фрагментов, в которых говорится о миллиардере Алишере Усманове. В Фонде борьбы с коррупцией говорят, что полностью выполнили требование суда, однако они не могут отредактировать или удалить ролик, который размещен в личном YouTube-канале Алексея Навального.