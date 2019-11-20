Следственный комитет не будет проверять ФСБ из-за разглашения налоговой тайны бизнесмена Валерия Израйлита

В СК не нашли для этого оснований, — сказали представители ведомства изданию РБК. Дело Израйлита стало первым случаем, когда спецслужбы использовали документы по амнистии капиталов против бизнесмена. Такую практику недавно запретил Верховный суд России. Израйлит требовал провести расследование против ФСБ, поскольку сотрудники спецслужбы изъяли его декларацию в Федеральной налоговой службе.