Жителя Петербурга задержали из-за публикации о взрыве у здания управления ФСБ в Архангельске

Год назад его осуществил 17-летний студент архангельского колледжа. Как передает агентство Интерфакс, в публикации по этому поводу в соцсети ВКонтакте 68-летний петербуржец выражал свое восхищение действиями молодого человека. В результате эксперты нашли в записи признаки оправдания террористического акта.