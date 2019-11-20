Жителя Петербурга задержали из-за публикации о взрыве у здания управления ФСБ в Архангельске

Год назад его осуществил 17-летний студент архангельского колледжа. Как передает агентство Интерфакс, в публикации по этому поводу в соцсети ВКонтакте 68-летний петербуржец выражал свое восхищение действиями молодого человека. В результате эксперты нашли в записи признаки оправдания террористического акта.
2019-11-20T19:32:00+03:00
2019-11-20T19:42:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:32, 20 ноября 2019
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