Фильм «Джокер» режиссера Тодда Филлипса получит продолжение

Как пишет американское издание «Голливуд репортер», создатель ленты уже обсудил съемки второй части и начал писать сценарий к продолжению. Более того, студия Уорнер Бразерс, по неподтвержденным данным, согласилась доверить Филлипсу создание фильмов еще о нескольких злодеях вселенной комиксов DС. Как ожидается, вторая часть «Джокера» может выйти на экраны через два или три года. Тем временем, сборы картины уже превысили миллиард долларов.
2019-11-20T19:35:00+03:00
2019-11-20T19:42:30+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:35, 20 ноября 2019
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