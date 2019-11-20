Фильм «Джокер» режиссера Тодда Филлипса получит продолжение

Как пишет американское издание «Голливуд репортер», создатель ленты уже обсудил съемки второй части и начал писать сценарий к продолжению. Более того, студия Уорнер Бразерс, по неподтвержденным данным, согласилась доверить Филлипсу создание фильмов еще о нескольких злодеях вселенной комиксов DС. Как ожидается, вторая часть «Джокера» может выйти на экраны через два или три года. Тем временем, сборы картины уже превысили миллиард долларов.