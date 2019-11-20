Он считает, что эту тему активно обсуждают те, кто хочет нажиться на страхах соседних государств. Более того, Путин уверен, что лидеры европейских стран это понимают.
Владимир Путин уверен, что тезис об американской защите от российской угрозы уже не работает.
Президент России Владимир Путин назвал выдумкой разговоры об угрозе со стороны России
Он считает, что эту тему активно обсуждают те, кто хочет нажиться на страхах соседних государств. Более того, Путин уверен, что лидеры европейских стран это понимают.