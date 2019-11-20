Министр здравоохранения Скворцова готова встретиться с уволенным врачом-трансплантологом

Министр здравоохранения Вероника Скворцова готова встретиться с уволенным из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей врачом-трансплантологом Михаилом Каабаком. Она предполагает обсудить вопрос его трудоустройства. В то же время, Скворцова напомнила, что специалист сейчас работает на полставки в Морозовской больнице. По словам Скворцовой, здесь он имеет возможность оперировать детей , причем не только из Москвы. Каабак известен как единственный в России специалист, который проводил пересадку почек грудным детям. Ранее стало известно о его увольнении из исследовательского центра. Также была уволена его коллега Надежда Бабенко.