Власти штата Калифорния перестанут закупать со следующего года автомобили Дженерал Моторс, Тойота и Фиат Крайслер

Решение связано с тем, что все эти автопроизводители не поддержали местной инициативе о борьбе с изменением климата, а встали на сторону федеральных властей и президента США Дональда Трампа, пишет газета «Коммерсантъ». В прошлом году администрация штата закупила более 2,5 тысяч машин для местных служб на общую сумму 74 миллиона долларов.