Власти штата Калифорния перестанут закупать со следующего года автомобили Дженерал Моторс, Тойота и Фиат Крайслер

Решение связано с тем, что все эти автопроизводители не поддержали местной инициативе о борьбе с изменением климата, а встали на сторону федеральных властей и президента США Дональда Трампа, пишет газета «Коммерсантъ». В прошлом году администрация штата закупила более 2,5 тысяч машин для местных служб на общую сумму 74 миллиона долларов.
2019-11-20T19:07:00+03:00
2019-11-20T19:07:46+03:00
https://echo.msk.ru/news/2540785-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
19:07, 20 ноября 2019
Загрузка комментариев...