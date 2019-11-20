Президент Сербии требует расследование после появления видеозаписи о подкупе местного чиновника офицером разведки РФ

Президент Сербии Александар Вучич потребовал провести расследование после появления видеозаписи о подкупе местного чиновника офицером российской разведки. В агентстве информационной безопасности Сербии, которое отвечает за контрразведку, уже сказали, что видео подлинное, передает агентство ТАСС. Российское и сербское руководства появление этого видео ранее не комментировали. В Белграде сказали агентству «Танюг», что другие подробности появятся лишь завтра, после заседания совета национальной безопасности. Сообщалось, лишь, что российский офицер, чье имя фигурирует в публикациях местной газеты «Блиц» по этому делу еще сколько месяцев назад совершил командировку в Сербию.