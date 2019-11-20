В ФСБ объявили о задержании российского военнослужащего, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины

Возбуждено дело о государственной измене.

Сотрудники ФСБ врываются в дом, где на полу лицом вниз лежит задержанный, над ним еще несколько силовиков. Они надевают мужчине наручники. Крупным планом показывают его лицо. Эти кадры опубликовала Федеральная служба безопасности. В ведомстве сообщили, что в Ростовской области по подозрению в госизмене задержан россиянин, военнослужащий Южного военного округа. Он, как утверждается, выполняя задание Главного

управления разведки Минобороны Украины, целенаправленно собирал секретные сведения военного характера в отношении Вооруженных сил России. Утечка этих данных могла нанести ущерб обороноспособности государства. Как его зовут, не сообщается, но имя военнослужащего выяснили журналисты. Издание «Открытые медиа», а также расследовательская группа Сonflict intelligence team утверждают, что это 28-летний связист Руслан Артыков. Он служит в 175-й Лунинецко-Пинской бригаде управления Южного Военного округа, расположенной в городе Аксай.

В октябре в России осудили 72-летнего Владимира Моргунова по обвинениям в шпионаже в пользу Украины. Следствие считает, что он якобы передавал спецслужбам информацию о дислокации военной техники в приграничных района.