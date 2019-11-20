Экстренные службы вызвали сегодня в центр Петербурга из-за посетителя столовой, который упал вместе с подносом

Как пишет интернет-издание Фонтанка со ссылкой на самого пострадавшего, возможно, кто-то принял грохот посуды за хлопок и позвонил в службу спасения. Инцидент произошел в столовой, которая расположена рядом со второй сценой Мариинского театра. Из-за этого поначалу появлялись сообщения, что инцидент случился в учреждении культуры. Пострадавшего с рассечением лба доставили в местную больницу.