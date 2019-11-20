Более 3 миллиардов рублей, по некоторым данным, потеряли российские авиакомпании из-за запрета на полеты в Грузию

Как пишет газета «Ведомости», министерство транспорта России считает сумму убытков завышенной. Между тем, авиаперевозчики уже предоставили ведомству свои расчеты, чтобы получить компенсацию убытков. Российским авиакомпаниям запрещено летать в Грузию с начала июля. Решение было принято после того, как в Тбилиси прошли акции протеста, которые были вызваны визитом группы российских депутатов.