Более 3 миллиардов рублей, по некоторым данным, потеряли российские авиакомпании из-за запрета на полеты в Грузию

Как пишет газета «Ведомости», министерство транспорта России считает сумму убытков завышенной. Между тем, авиаперевозчики уже предоставили ведомству свои расчеты, чтобы получить компенсацию убытков. Российским авиакомпаниям запрещено летать в Грузию с начала июля. Решение было принято после того, как в Тбилиси прошли акции протеста, которые были вызваны визитом группы российских депутатов.
2019-11-20T18:31:00+03:00
2019-11-20T18:31:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:31, 20 ноября 2019
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