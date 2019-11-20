Полиция Мальты задержала бизнесмена Йоргана Фенека по делу об убийстве журналиста Дафны Каруаны Галиции

Как пишет местная газета The Times of Malta, яхту предпринимателя перехватил вооруженный морской патруль. О сути обвинений пока не сообщается. Журналист была убита два года назад в результате взрыва автомобиля. Галиция обвиняла семью премьер-министра страны Джозефа Муската в коррупции на основании документов из «Панамского архива». Ранее она обращалась в полицию из-за поступавших угроз.
2019-11-20T18:30:00+03:00
2019-11-20T18:31:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:30, 20 ноября 2019
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