Сотрудники ФСБ задержали в Ростовской области военнослужащего российской армии по подозреню в шпионаже

В спецслужбе говорят, что задержанный выполнял задание украинских военных. Он собирал секретные сведения, утечка которых могла нанести ущерб обороноспособности страны. Имя задержанного не называют. Однако, по данным сайта «Открытые медиа», речь может идти о 28-летнем старшем лейтенант Руслане Артыкове. Он служил в военной бригаде, которая располагается в Аксае. Информацию о задержанном подтверждает и расследовательская группа Conflict Intelligence Team. О других подробностях этого дела пока ничего не сообщается.