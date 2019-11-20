Теннисисты сборной России продолжают борьбу за выход в четвертьфинал Кубка Дэвиса

Многое для нашей команды зависит от исхода матча между Испанией и Хорватией.

Оба матча в своей группе наши теннисисты уже провела. Обыграв хорватов 3-0. И уступив с минимальным счетом теннисистам Испании. С учетом этих результатов ниже второго места российская сборная даже теоретически опустится не сможет. Зато может стать первой, что гарантирует прямое попадание в четвертьфинал Кубка Дэвиса. Болеть нам сегодня надо за хорватов. В случае их победы с любым результатом сборная России займет в группе первую строчку. А вот если сильнее окажутся испанцы, подопечным Шамиля Тарпищева остается надеяться на то, что они окажутся в числе двух лучших команд, занявших вторые места.



Справедливости ради, отмечу, что поражение хозяев (а финальный турнир проходит, напомню, в Мадриде) маловероятно. Не случайно испанцы призвали под знамена сборной Рафаэля Надаля. И первый номер мирового рейтинга ответил согласием. Не смотря на то, что еще на прошлой неделе Рафа играл на Итоговом чемпионате АТП. Правда, без особого успеха. В Лондоне Надаль, напомню, не сумел выйти из группы.

Команда-обладатель Кубка Дэвиса определится в финале, который намечен на 24 ноября.