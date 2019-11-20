Православное движение «Сорок сороков» намерено провести в Москве митинг против закона о домашнем насилии

Координатор движения Андрей Кормухин считает, что он опасен тем, что приведет к разрушению традиционных ценностей.

Кормухин подчеркнул, что письмо против закона подписали более 200 российских организаций, которые занимаются проблемами семьи. Однако, их представителей не пригласили в рабочую группу по разработке документа. Необходимость закона бесспорна, а аргументы противников этого документа выглядят нелепо. Такое мнение в эфире «Эха» высказала кандидат юридических наук, директор центра «Насилия.net» Анна Ривина. Учитывая неприятие церкви к понятию «гендер», предлагается воспользоваться только эффективными механизмами Стамбульской конвенции, чтобы защитить права людей, отметила Анна Ривина.