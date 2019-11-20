Десятки обысков сегодня провели полицейские по делу о хищении в петербургском «Водоканале»

Предварительно ущерб оценили в миллиард рублей.

Дело в отношении бывших и действующих руководителей Водоканала возбудили по статье «Причинение имущественного вреда путем обмана или злоупотребления доверием». Подозреваемым будут вменять то, что предприятию поставляли электроэнергию по завышенным ценам, а руководство эти счета оплачивало. Как указано в постановлении, оплачивало, цитирую «несмотря на неоднократные предостережения подчиненных»КЦ. По данным портала «Фонтанка.ру», в материалах дела указан предварительный ущерб на миллиард рублей. Само предприятие признали потерпевшей стороной. Об этом «Эху» рассказала представитель «Водоканала» Анна Кульгун.

ВСТ

Около ста сотрудников полиции провели четыре десятка обысков. В том числе они осмотрели квартиру и дом бывшего гендиректора «Водоканала» Феликса Кармазинова, который ушел из жизни летом этого года. Газета «Деловой Петербург» несколько лет назад опубликовала масштабное расследование, посвященное деятельности Феликса Кармазинова. В нем утверждалось, что бывший гендиректор создал непрозрачную систему работы с подрядчиками предприятия и заработал состояние, которое расследователи оценили примерно в 10 миллиардов рублей.

Вместе с тем, по некоторым данным следственные действия членов семьи покойного Феликса Кармазинова не коснутся и их даже не будут допрашивать.