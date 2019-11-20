Крупнейший банк Швеции раскрыл у себя крупную офшорную сеть

По некоторым данным она связана с бывшим российским министром Михаилом Абызовым.

У россиянина было семьдесят компаний, на счета которых с 2011-ого по 16-ый годы поступило около 860-ти миллионов долларов, — сообщает «Новая газета». При этом, большинство из офшоров открыты в то время, когда Михаил Абызов еще работал в правительстве и по закону не мог заниматься предпринимательской деятельностью. По данным издания, эти организации до сих пор владеют многими крупными активами в России, среди них пансионат в Абхазии, кардиологический санаторный центр «Переделкино» и управляющая компания самого крупного новосибирского бизнес-центра «Кронос».

«Новая» пишет, что через офшоры Абызов мог вывести из страны семьсот семьдесят миллионов долларов. При этом, скорее всего ему помогал один из сотрудников в Swedbank`е, который должен был проверять законность транзакций.

Ни сам бывший министр, ни его представители это расследование еще не комментировали. Абызова арестовали в Москве прошлой весной. Его обвиняют в хищении и легализации более тридцати миллиардов рублей.

Более подробно об этой истории пойдет речь в программе «Рикошет» после выпуска новостей в 18 30. О ней в нашем эфире расскажет корреспондентка «Дата-отдела» «Новой газеты» Алеся Мароховская.