Генпрокуратура потребует экстрадиции основателя «Рольфа» Сергея Петрова

Бизнесмен, который сейчас находится за рубежом, обвиняется в незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 миллиардов рублей.

Прокуратуре удалось обнаружить местонахождение Сергея Петрова: сейчас ведомство готовит запрос на его экстрадицию, а также будет добиваться выдачи других руководителей «Рольфа». Об этом было объявлено на заседании Басманного суда Москвы, который решал вопрос о продлении ареста топ-менеджеру компании Анатолию Кайро.

Защита Петрова пока не получала никаких документов относительно экстрадиции, рассказал «Эху» адвокат Александр Макаров.

По утверждению Макарова, у стран, где находится Петров и другие обвиняемые по делу, нет причин для их экстрадиции. У основателя «Рольфа» есть австрийский паспорт, и сам он неоднократно подчеркивал, что страна в принципе не выдает своих граждан. Более того, по словам бизнесмена, Австрия вовсе не считает инкриминируемые ему деяния преступлением.

По версии следствия, Петров вывел за рубеж и присвоил четыре миллиарда рублей путем продажи «Рольфу» акций компании «Рольф Эстейт» по завышенной стоимости. Целый ряд наблюдателей отмечал, что дело в отношении предпринимателя может иметь политическую подоплеку, поскольку Петров открыто придерживался оппозиционных взглядов, а также финансировал независимые СМИ и некоторых противников Кремля. Также известно, что, будучи депутатом Госдумы, он голосовал против «пакета Яровой» и «закона Димы Яковлева».

Кремль не имеет отношения к тому, как идет дело главы компании «Рольф». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Запрос от прокуратуры на экстрадицию Сергея Петрвоа не повлияет на инвестиционный климат и репутацию России, — считает первый зам.пред Совета федерации по экономической политике Сергей Калашников По мнению Калашникова, запрос на экстрадицию и его рассмотрение в зарубежном суде это нормальная рабочая практика. Статья, по которой обвиняется Сергей Петров — это, безусловно, анахронизм, — уверен бизнес-омбудсмен Борис Титов По мнению Титова. Австрия, гражданином которой также является Петров, вряд ли решит его экстрадировать.