Принятие закона о домашнем насилии прежде всего зависит от общественного давления – директор Насилию.нет

Принятие закона о домашнем насилии депутатами Государственной думы прежде всего зависит от общественного давления. Такое мнение в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказала кандидат юридических наук, директор Центра по работе с проблемой насилия «Насилию.нет» Анна Ривина.

«Нашим депутатам вообще все равно. Здесь очень важно, как на это реагирует общество. Я безумно благодарна средствам массовой информации, которые сейчас очень много об этом говорят. Я думаю, что это тот редкий случай, когда депутатам проще принять закон и бросить людям эту кость со стола, нежели продолжать дискуссию, чтобы их ругали общество, ЕСПЧ, правозащитные организации», — сказала она.

А.Ривина подчеркнула, что закон нацелен на обеспечение безопасности людей, в отношении которых применяется насилие со стороны супруга. Закон предусматривает введение охранного ордера – временного запрета обидчику приближаться к жертве. Соблюдение этого запрета контролируется сотрудниками правоохранительных органов.

«Люди находятся в зависимом друг от друга положении. Из-за разрушенной самооценки нет решительности за себя постоять, себя защитить. Во всем мире психологи и юристы поняли, что людей нужно спасать как в случае со стокгольмским синдромом», — заключила она.

Ранее движение «Сорок сороков» объявило о проведении митинга в защиту традиционных ценностей и против принятия закона о семейно-бытовом насилии в России. Акция пройдет в 13.00 23 ноября в московском парке Сокольники.

В октябре 2019 года в Госдуме прошли парламентские слушания в связи с подготовкой законопроекта о профилактике домашнего насилия. Работа над поправками идет с 2016 года.