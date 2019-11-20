Министерство внутренних дел Австрии сообщает, что дом, в котором родился Адольф Гитлер, будет подвергнут реконструкции и преобразован в участок полиции.

Расположенный на севере Австрии, в приграничном с Германией городом Браунау-на-Инне, дом, где семья Гитлера провела первые три года его жизни, будет передан полиции. Как пишет британская Гардиан, по словам министра внутренних дел Австрии, передача здания правоохранительным органам должна дать ясный сигнал, что оно никогда не станет местом преклонения перед памятью нацизма. Итоги конкурса по проекту реконструкции будут подведены в первой половине 2020 года.

Владелица здания, чьей семье оно принадлежало последние, примерно, сто лет, долгое время судилась с властями по поводу его продажной стоимости. Вопрос о передаче дома полиции был решен после постановления Верховного суда страны, который, наконец, утвердил размер компенсации владелице – 810 тысяч евро, меньше чем она запрашивала, и больше, чем изначально предлагал муниципалитет.

В 1989 году возле здания был установлен мемориальный камень, надпись на котором, от имени миллионов погибших, призывала не допустить фашизм снова, пишет издание Цайт. Каждый год, в день рождения Гитлера, у дома проводятся антифашистские марши. Начиная с 70-х, 800 квадратных метров домовладения с гаражами и парковочными местами сдавались приюту для людей с ограниченными возможностями. Местная администрация выплачивала за это хозяйке около пяти тысяч евро. С 2011 года оно пустовало после того, как владелица отказалась проводить там необходимый ремонт или продавать здание. Цену продажи удалось согласовать только в позапрошлом году. Какое-то время власти настаивали на сносе здания, но эти планы встретили сильное сопротивление со стороны политиков и историков.

Несмотря на то, что Гитлер прожил в доме довольно недолгое время, это место все последние десятилетия продолжало привлекать сторонников нацистской идеологии со всего мира.