В Кремле назвали неприемлемыми территориальные претензии со стороны Эстонии

Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал в ответ на заявления спикера эстонского парламента, напомнившего про Тартуский договор.

«Аннексия эстонских территорий ничем не отличается от оккупации и аннексии Крыма», просто первая произошла несколькими десятилетиями раньше, написал в своем Facebook член Консервативной партии Эстонии, спикер парламента Хенн Пыллуаас. Речь идет о землях в Ленинградской и Псковской областях. Эти территории составляют около 5% площади Эстонии, и принадлежат республике на основании Тартуского мирного договора с РСФСР от 1920-го года. Это соглашение представитель российского МИДа Сергей Беляев ранее назвал «недействующим», что и стало поводом для возмущения. Пыллуаас отметил, что непризнание этого документа, находящегося в реестре действующих международных договоров ООН, по сути, означает непризнание республики. Эстония, по его словам, не имеет территориальных претензий к России – она хочет вернуть свои земли. И без признания Тартуского соглашения не может быть ратификации пограничного договора между странами. Такую же точку зрения озвучил и глава эстонского МИДа Урмас Рейнсалу. В российском дипломатическом ведомстве неоднократно отвечали на подобные претензии тем, что действие Тартуского договора прекратилось с вхождением Эстонии в состав СССР.

Признание соглашение стало главным камнем преткновения в вопросе заключения пограничного договора между Россией и Эстонией. Юридически границы между государствами пока не существует. В Кремле назвали неприемлемыми территориальные претензии Эстонии к России. Согласно заявлению спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса, стране должны отойти части Ленинградской и Псковской областей России. В 90-х годах Латвия заявляла претензию на один из районов Псковской области. В 2005 году президент Владимир Путин ответил на такие притязания решительным отказом. Сейчас аппарат президента и Госдума также считают необоснованными и неприемлемыми территориальные претензии к России.