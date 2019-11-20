ФСБ задержало в Ростовской области российского военнослужащего, которого подозревают в шпионаже в пользу России

Менее часа назад ФСБ России сообщила о задержании в Ростовской области российского военнослужащего, которого подозревают в шпионаже в пользу России. Имя его пока не называется. При этом, сообщают, что военнослужащий по заданию главного управления разведки Украины целенаправленно собирал секретные сведения, утечка которых могла нанести ущерб обороноспособности государства.
2019-11-20T18:10:00+03:00
2019-11-20T18:11:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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18:10, 20 ноября 2019
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