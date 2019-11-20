Госсекретарь США Майк Помпео планирует уйти в отставку, утверждает журнал Тайм со ссылкой на свои источники.

По его сведениям, глава внешнеполитического ведомства собирается участвовать в выборах в американский сенат от штата Канзас в следующем году. По словам собеседников издания, Помпео собирался проработать в Госдепартаменте до весны следующего года, однако из-за недавних событий, в том числе, процедуры импичмента президента Дональда Трампа его отношения с главой государства ухудшились. Дата его отставки зависит от того, как быстро он сможет найти способ максимально гладко покинуть администрацию президента.