Госсекретарь США Майк Помпео планирует уйти в отставку, утверждает журнал Тайм со ссылкой на свои источники.

По его сведениям, глава внешнеполитического ведомства собирается участвовать в выборах в американский сенат от штата Канзас в следующем году. По словам собеседников издания, Помпео собирался проработать в Госдепартаменте до весны следующего года, однако из-за недавних событий, в том числе, процедуры импичмента президента Дональда Трампа его отношения с главой государства ухудшились. Дата его отставки зависит от того, как быстро он сможет найти способ максимально гладко покинуть администрацию президента.
2019-11-20T17:34:00+03:00
2019-11-20T17:38:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:34, 20 ноября 2019
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