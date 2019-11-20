ФСБ задержала в Ростовской области военнослужащего за шпионаж в пользу Украины

ФСБ России задержала в Ростовской области российского военнослужащего, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Аксай Ростовской

области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России —

военнослужащий Южного военного округа», — сообщили в ФСБ.

«По имеющимся данным, указанный военнослужащий, выполняя задание Главного

управления разведки Минобороны Украины, целенаправленно собирал секретные сведения

военного характера в отношении Вооруженных сил России, утечка которых за рубеж могла

нанести ущерб обороноспособности государства», — сообщили в ЦОС.