ФСБ России задержала в Ростовской области российского военнослужащего, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в городе Аксай Ростовской
области по подозрению в государственной измене задержан гражданин России —
военнослужащий Южного военного округа», — сообщили в ФСБ.
«По имеющимся данным, указанный военнослужащий, выполняя задание Главного
управления разведки Минобороны Украины, целенаправленно собирал секретные сведения
военного характера в отношении Вооруженных сил России, утечка которых за рубеж могла
нанести ущерб обороноспособности государства», — сообщили в ЦОС.
ФСБ задержала в Ростовской области военнослужащего за шпионаж в пользу Украины
ФСБ России задержала в Ростовской области российского военнослужащего, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.