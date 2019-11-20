Митинг против законопроекта о домашнем насилии хотят провести в субботу в Москве активисты движения «Сорок сороков»

Между тем, как отмечает сайт «Открытые медиа», на одном из плакатов, приглашающих на акцию, изображен актер Джеми Дорнан, который играет главную роль в эротическом фильме «50 оттенков серого». Организатор митинга – координатор движения Андрей Кормухин – уверяет, что фото использовали случайно. Споры вокруг законопроекта против домашнего насилия разгорелись с новой силой в последние дни. Как отмечала ранее в эфире «Эха» политолог Екатерина Шульман, власти, с одной стороны, создают иллюзию правового суверенитета, а с другой, активно работают над документом, отсутствием которого обеспокоены в ЕСПЧ.

По словам Шульман, проект закона, которые лежит в Госдуме, не предполагает наказания за домашнее насилие.