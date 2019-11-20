Американские власти расследуют возможные нарушения шведским Сведбанком режима санкций в отношении России

В руководстве финансовой организации объявили, что проводят собственное внутреннее расследование. Оно должно завершиться к следующем угоду. Как передает шведский телеканал SVТ, через эстонский филиал банка могло проходить финансирование американского представительства российского концерна «Калашников». В частности, речь идет о почти полутора миллионов долларов, которые были переведены в качестве кредита. Сам концерн уже больше пяти лет находится под американскими санкциями.
2019-11-20T17:31:00+03:00
2019-11-20T17:31:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:31, 20 ноября 2019
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