Американские власти расследуют возможные нарушения шведским Сведбанком режима санкций в отношении России

В руководстве финансовой организации объявили, что проводят собственное внутреннее расследование. Оно должно завершиться к следующем угоду. Как передает шведский телеканал SVТ, через эстонский филиал банка могло проходить финансирование американского представительства российского концерна «Калашников». В частности, речь идет о почти полутора миллионов долларов, которые были переведены в качестве кредита. Сам концерн уже больше пяти лет находится под американскими санкциями.