Школьников в Якутии обязали каждый день петь российский гимн.

Такой приказ подписал министр образования и науки республики Владимир Егоров. в рамках проекта школьникам хотят помочь, цитата, формировать траекторию жизни, наполнять ее нравственными ценностями и смыслами", конец цитаты. Как передает агентство РИА Новости, петь гимн в якутских школах начнут с завтрашнего дня.