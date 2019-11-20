Школьников в Якутии обязали каждый день петь российский гимн.

Такой приказ подписал министр образования и науки республики Владимир Егоров. в рамках проекта школьникам хотят помочь, цитата, формировать траекторию жизни, наполнять ее нравственными ценностями и смыслами", конец цитаты. Как передает агентство РИА Новости, петь гимн в якутских школах начнут с завтрашнего дня.
2019-11-20T17:08:00+03:00
2019-11-20T17:22:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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17:08, 20 ноября 2019
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