Россия не может согласиться с территориальными претензиями Эстонии, они неприемлемы, — Песков

Россия не может согласиться с территориальными претензиями Эстонии, они неприемлемы, — заявил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Глава эстонского парламента накануне сказал, что для ратификации пограничного договора Москва должна признать Эстонию в границах Тартуского договора 1920 года.

По словам Хенна Пыллуасса, Россия должна вернуть аннексированные территории.