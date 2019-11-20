В СФ РФ назвали «политическим лукавством» заявление спикера парламента Эстонии об аннексированных Россией территориях

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев обвинил спикера парламента Эстонии в «политическом лукавстве» и «попытке усидеть на двух стульях», комментируя его заявление об «аннексированных Россией эстонских территориях» в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Спикер проявляет удивительное политическое лукавство на грани цинизма, потому что пытается усидеть на двух стульях. Первый стул – это официальная государственная политика Эстонии. В ней есть совершенно недвусмысленный элемент отсутствия территориальных претензий к России. Второй стул – то, как политикам хотелось бы эту ситуацию интерпретировать, оставаясь любезным своим избирателям. Спикер пытается одновременно подчеркнуть, что официальных претензий нет, но, по сути, они есть, и Россия должна следовать духу, а не букве наших двухсторонних отношений, возвращая Эстонии эти спорные территории», — сказал он.

К.Косачев подчеркнул, что в отношениях России и Эстонии вопрос о якобы аннексированных территориях не поднимается.

Он призвал государственных деятелей Эстонии публично заявить о том, что у эстонской стороны нет территориальных претензий к России.

«Если этого не произойдет, оставляем это на совести эстонской стороны, но будем соответствующим образом выстраивать наши отношения впредь, понимая, что наши отношения могут попытаться вновь нагрузить этим вопросом, а это значит, что нам нужно быть предельно сдержанными в отношениях с Эстонией», — заключил он.

Накануне спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас заявил, что для ратификации пограничного договора Москва должна признать Эстонию в границах Тартуского договора 1920 года и вернуть аннексированные территории.