Госдума утвердила во втором чтении поправку в закон «об особом статусе» МГУ и СПбГУ

Она позволяет президенту бесконечно переназначать ректоров обоих вузов. Между тем, сегодня у здания нижней палаты проходили одиночные пикеты с требованием вернуть МГУ автономию. Как сообщает инициативная группа университета, участниками акции были студенты вуза.
2019-11-20T16:30:00+03:00
2019-11-20T16:38:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:30, 20 ноября 2019
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