Госдума утвердила во втором чтении поправку в закон «об особом статусе» МГУ и СПбГУ

Она позволяет президенту бесконечно переназначать ректоров обоих вузов. Между тем, сегодня у здания нижней палаты проходили одиночные пикеты с требованием вернуть МГУ автономию. Как сообщает инициативная группа университета, участниками акции были студенты вуза.