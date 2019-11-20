Россия и Белоруссия пока не могут договориться о цене на газ в следующем году

Этот и еще ряд вопросов остаются сложными и чувствительными и не только для Минска, но и для Москвы, — сказал первый вице-премьер и министр финансов России Антон Сиуланов. Он добавил, что такие темы оставили для дополнительной проработки и согласования. В минувшие выходные президент Белоруссии Александр Лукашенко предупреждал, что не будет согласовывать дорожные карты об интеграции с Россией, пока обе стороны не решат экономические вопросы.
2019-11-20T16:36:00+03:00
2019-11-20T16:36:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:36, 20 ноября 2019
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