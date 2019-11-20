Компании, которые связаны с Михаилом Абызовым, выводили деньги через Swedbank, утверждает «Новая газета»

В расследовании, которое российское издание провело совместно с Центром по изучению коррупции и организованной преступности (OCCRP), шведским телеканалом SVT и эстонской газетой Postimees, говорится, что на счета в эстонском отделении банка поступило 860 миллионов долларов, 770 миллионов было выведено. Этими счетами пользовались около 70 связанных с Абызовым компаний. Они зарегистрированы в Белизе, Сингапуре, на Кипре и на Британских Виргинских островах. Бывший министр по делам Открытого правительства был арестован в марте по обвинению в мошенничестве и создании преступного сообщества.