Минздрав Самарской области потребовал от частных клиник отказаться от проведения абортов

. Региональная администрация рассчитывает, что все частные больницы откажутся от этого уже в следующем году. Аборты можно будет делать только в государственных клиниках, где женщина перед операцией должна будет неделю обдумывать свое решение, добавил Ратманов. В результате, по его словам, от аборта отказывается каждая пятая.
2019-11-20T16:31:00+03:00
2019-11-20T16:32:03+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:31, 20 ноября 2019
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