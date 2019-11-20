Минздрав Самарской области потребовал от частных клиник отказаться от проведения абортов

. Региональная администрация рассчитывает, что все частные больницы откажутся от этого уже в следующем году. Аборты можно будет делать только в государственных клиниках, где женщина перед операцией должна будет неделю обдумывать свое решение, добавил Ратманов. В результате, по его словам, от аборта отказывается каждая пятая.