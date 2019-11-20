Суд отказался восстанавливать на службе полицейского, курировавшего задержание журналиста Ивана Голунова

Он был уволен, когда с корреспондента «Медузы» сняли обвинения.

Бывший начальник Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по западному округу Москвы Андрей Щиров пытался добиться признания недействительным приказа о его увольнении со службы, но Мосгорсуд решил, что его требования необоснованны. Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку в материалах дела есть документы, содержащие гостайну. Щиров был непосредственным руководителем сержанта Романа Феофанова и оперативника Максима Уметбаева – они в начале июня задержали журналиста Ивана Голунова по уголовному делу о попытке сбыта наркотиков. Он заявил о том, что запрещенные вещества ему подбросили полицейские. Обвинения в отношении корреспондента вызвало беспрецедентный резонанс, в деле нашли множество нестыковок. Обвинения с Голунова сняли, а Щирова, двух его подчиненных, а также двух генералов, уволили. Несколько полицейских подали иски с требованием восстановить их на службе. Ранее суд отказал Феофанову, заседание по жалобе Уметбаева назначено на декабрь.

Ни одному из полицейских, связанных с задержанием Голунова, не было предъявлено обвинение. Защита журналиста считает, что следователи затягивают служебную проверку