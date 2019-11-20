В Латвии запретили трансляцию российских телеканалов, поскольку их конечным бенефициаром является банкир Ковальчук

В Латвии запретили трансляцию девяти российских русскоязычных телеканалов, поскольку их конечным бенефициаром является банкир Юрий Ковальчук. В отношении него действуют европейские санкции. В число запрещенных каналов вошли также Петербург-пятый канал, Дом кино, Время: далекое и близкое, — передает ТАСС.
2019-11-20T16:05:00+03:00
2019-11-20T16:06:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:05, 20 ноября 2019
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