В Латвии запретили трансляцию российских телеканалов, поскольку их конечным бенефициаром является банкир Ковальчук

В Латвии запретили трансляцию девяти российских русскоязычных телеканалов, поскольку их конечным бенефициаром является банкир Юрий Ковальчук. В отношении него действуют европейские санкции. В число запрещенных каналов вошли также Петербург-пятый канал, Дом кино, Время: далекое и близкое, — передает ТАСС.