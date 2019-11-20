Возвращенные Россией Украине два катера и один буксир своим ходом идти не могут

Как сообщил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, «россияне их угробили: — поснимали даже плафоны, розетки и унитазы».

Напомним, — на днях состоялась церемония передачи судов Украине. Эти корабли были задержаны российскими пограничниками в Керченском проливе за нарушение госграницы. 24 украинских моряка вернулись домой в начале сентября.